Podcast: Wiepke van de Lageweg – een lange carrière in de springpaarden

In deze aflevering van de Horses Podcast een gesprek met Wiepke van de Lageweg. Wat zijn de hoogte- en dieptepunten van zijn lange carrière in de springpaardenfokkerij en -handel? Waar komt de drive om altijd het beste te willen zijn en door te blijven gaan vandaan? Hoe heeft hij de wereld zien veranderen? En wat is er nodig om nog steeds vooraan mee te doen?

Wat is De Horses Podcast?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je achtergronden bij het laatste nieuws uit de paardenwereld en interviews met interessante gasten uit sport en fokkerij. Presentatie: Mirjam Hommes.

De Horses Podcast – Aflevering 5, 2025:

00:00 Interview Wiepke van de Lageweg

24:45 Horse Headlines, heb je nog wat gemist?

26:20 Agenda

Hoe luisteren?

Beluister de podcast gratis via één van de players hieronder. Of ga naar je favoriete podcastapp. We zijn te beluisteren via onder meer Spotify, Soundcloud, Apple podcasts, Pocket Casts, YouTube en Podcast Addict.

Spotify

Soundcloud

YouTube

Bron: Horses.nl