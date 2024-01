Ivo en Ellen Campagne: ‘Het is mooi dat we stoppen en niet meer hoeven te beginnen in deze tijd’

Het einde van een tijdperk komt nabij. Het vastgoed van Stoeterij Sterrehof in Nunspeet staat te koop en Ivo en Ellen Campagne zoeken in alle rust naar goede plekken voor hun paarden en personeel. Een geschikt moment om met het bevlogen echtpaar terug te blikken op de afgelopen zestien jaren en hen te spreken over hun passie en de ontwikkelingen in de springsport.

Ivo en Ellen Campagne hebben de afgelopen jaren nooit op de voorgrond willen staan, maar nu maken ze dan toch met enige schroom tijd vrij in de agenda. “Het mag geen stukje worden van kijk ons nou”, klinkt de waarschuwing vooraf. “Het is wel mooi om terug te kijken op dingen die we gedaan hebben en gebeurtenissen die we mochten meemaken.”

Een uitgebreid interview met Ivo en Ellen Campagne lees je in de Paardenkrant Extra. Ondernemersmagazine Extra ontvangt u bij een Paardenkrant Compleet abonnement. Bekijk via onderstaande link al onze abonnementen: