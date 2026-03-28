Geen Wereldbekerfinale voor Philipp Schulze Topphoff

Eline Korving
Philipp Schulze Topphoff met Carla NRW Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Philipp Schulze Topphoff heeft besloten om toch niet deel te nemen aan de Wereldbekerfinale in Fort Worth. De Duitse springruiter had zich weten te plaatsen bij de top 18 van de West-Europese Liga, maar blijft met zijn zelf gefokte merrie Carla NRW (v. Comme il Faut) toch thuis.

