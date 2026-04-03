Hubertus Schmidt bij val van paard ernstig gewond geraakt

Eline Korving
Hubertus Schmidt met Estelle. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Eline Korving

Op maandag 23 maart is dressuurruiter en -trainer Hubertus Schmidt tijdens de training met een paard ten val gekomen en ernstig gewond geraakt. De Duitse Vereniging van Ruiters en Menners (DRFV), waar Schmidt voorzitter van is, meldt dat het incident plaatsvond toen hij thuis op een achtjarige merrie in de buitenbak reed.

