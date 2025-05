Weer winst voor Amanda Slagter en nieuwe aanwinst Neverland Z

Amanda Slagter sloeg onlangs een nieuwe weg in, met het vertrek van haar toppaard Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) en de komst van enkele nieuwe talenten. Met één daarvan, Neverland Z, won Slagter bij haar debuut met deze Numero Uno-zoon vorige week gelijk het 1.40m over twee fasen in Opglabbeek. Vanmorgen was het weer raak: Amanda Slagter en Neverland Z waren in Eindhoven de besten in een 1.40m direct op tijd met 71 combinaties op de startlijst.

