Jan Brouwer verliest in hoger beroep Handsome O-zaak

De zaak betreffende KWPN-kampioen Handsome O (Johnson x Rousseau) leek in 2019 ten einde toen Jan Brouwer in het gelijk werd gesteld door de rechtbank in Groningen. Maar Brouwer kreeg 20 april een flinke tegenslag te verwerken toen hij in hoger beroep door het Gerechtshof in Leeuwarden in het ongelijk werd gesteld. Het 'ongemak', de hanentred die de hengst toonde, had hij opgelopen na de veiling en voor aflevering aan koopster Kristin Andresen.

De uitspraak van het gerechtshof is als volgt: “Appellante (Kristin Andresen) heeft op een veiling een hengst gekocht van geïntimeerde (Jan Brouwer). Het staat inmiddels vast dat het paard is behept met het gebrek hanentred, waardoor het niet langer geschikt is als dressuurpaard en evenmin kan worden ingezet voor de fokkerij. Vraag is wanneer het gebrek is ontstaan, voor of na de aflevering. Op grond van diverse getuigenverklaringen acht het hof bewezen dat het gebrek is ontstaan tussen de veiling en het moment van aflevering, waardoor het paard niet aan de overeenkomst beantwoord.”

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft de eerdere vonnissen van de kantonrechter in de rechtbank Noord-Nederland vernietigd.

