Stephan Wensing vier weken geschorst als advocaat

Paardenadvocaat Stephan Wensing is vier weken geschorst als advocaat door het Hof van Discipline. Eerder werd Wensing al voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline, maar tegen die tuchtrechtelijke beslissing ging hij in beroep. Het Hof heeft nu bepaald dat hij vier weken zijn praktijk niet mag uitoefenen vanaf 15 juli 2019.

Het Hof vernietigde de beslissing van de Raad van Discipline, die Wensing een voorwaardelijke schorsing oplegde vorig jaar juni. Het Hof oordeelt dat Wensing in verschillende zaken tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld en het Hof rekent dit Wensing zwaar aan, staat in het vonnis. “Zijn handelwijze is laakbaar ten opzichte van de betreffende wederpartij, de betreffende advocaten en de betrokken rechters. Hierdoor heeft verweerder het vertrouwen in de advocatuur geschaad.”

Wensing: ‘Afgehandeld’

Wensing reageert kort op de schorsing: ” Het betrof aangelegenheden van bijna drie jaar geleden. Voor mij is dit verder afgehandeld.”

