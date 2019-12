24 hengsten in KWPN Online Stallion Auction

Bewezen moederlijnen staan aan de basis met vele Grand Prix-dressuur- en springpaarden die nauwverwant zijn aan deze hengsten. Sport in de moederlijn wordt steeds belangrijker en daar ontbreekt het bij deze veilingcollectie niet aan.

Naast dat twee dressuurhengsten uit de moederlijn komen van de Gelderse goedgekeurde Kardieno (v.Dante Weltino), bevat deze collectie ook één Gelderse hengst. Deze palomino-gekleurde Myrakel is een zoon van Edmundo uit de Gelderse keurmerrie Gervana (v.Wilson). Deze merrie liep als driejarige een IBOP en scoorde 8’en voor haar houding en werkwilligheid.

Aanstaande vrijdag, 20 december, openen de biedingen en vanaf maandagavond 23 december 20.00 uur sluit de veiling.

Bekijk de volledige collectie hier

Bron: KWPN

