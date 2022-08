Laat je horen! Annemarie Brouwer over jurering Pavo Cup: ‘Moet toch anders kunnen’

Annemarie Brouwer, dressuurtrainer en -amazone, heeft zich verbaasd over de jurering in de Pavo Cup voor vijf- en zesjarigen. De moeder van Kirsten Brouwer, die Lightning Star naar de Pavo Cup-titel reed bij de zesjarigen, meent dat het anders kan. En schreef daarom deze ingezonden brief in onze rubriek 'Laat je horen!'

Ik verbaasde mij over de jurering van de Pavo Cup voor vijf- en zesjarige paarden. Überstreichen, harmonie maar ook de stap blijken moeilijk te jureren items. Maar wat mij het meest opviel waren de lage punten die gegeven werden aan de top van het veld en zo ook op zaterdag aan de finalisten.

Beste paarden met 85 en 85,6 punten

Het beste vijfjarige paard kwam met 85 punten en 85,6 punten als winnaar uit de bus. Helaas komt deze combinatie uit voor Denemarken op het aankomend wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden. Alle paarden die op de longlist staan voor Nederland voor het WK kwamen er nog minder goed vanaf.

Hebben wij dan geen goede paarden in Nederland?

Of zit het gehele jurycorps te laag te punten?

Of is het KWPN hier debet aan?

Nagenoeg perfecte proef

Bij de zesjarigen liep de winnares Lightning Star RR onder Kirsten Brouwer een nagenoeg perfecte proef op donderdag, slecht 87,6 punten was het oordeel van de jury. Op zaterdag kwam er slechts 86,2 punten op het scorebord voor deze bronzen medaille winnaars van afgelopen jaar WK jonge dressuurpaarden. Op dat WK was deze combinatie goed voor scores dik boven de 90 punten, te weten 95,2 en 92,7.

Wat gaat hier mis?

Wat stralen wij uit naar het buitenland?

Is de fokkerij van het KWPN toch niet zo goed?

Niet één paard dat boven de 90 punten scoort.

Moeten wij dan wel naar het WK?

Met slechts een maand te gaan naar het WK 2022 wat 8 september aanstaande van start gaat is dit geen goede zaak.

Grootste concurrent op de paarden

Dan vraag ik mij af of het handig is dat de grootste concurrent voor Nederland de fantastische amazone Eva Möller de finale moet jureren en de 3 beste paarden moet over rijden?

Mag Formule 1 autocoureur Hamilton een maand voor het WK de auto van Max Verstappen uit proberen?

Verder was de sfeer op zaterdag verre van gezellig en positief en klonk er mijn inziens een te kritisch geluid uit de geluidsinstallatie.

Dit moet toch anders kunnen?

Annemarie Brouwer

Dressuurtrainer en -amazone