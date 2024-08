Onderzoek I&O: Weinig draagvlak voor btw-verhoging sport

Maar liefst driekwart van de Nederlanders vindt dat de overheid gezond gedrag moet stimuleren en dat de overheid moet investeren in het financieel toegankelijk houden van sport voor iedereen. Eenzelfde aandeel denkt dan ook dat de btw-verhoging op betaalde sportoefening een negatieve invloed heeft op de volksgezondheid. Deze resultaten komen uit een onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van het Platform Ondernemende Sportaanbieders, waar de FNRS bij aangesloten is.

De extra kosten van de btw-verhoging op sport worden voor de consument geschat op ca. € 223 miljoen. Met een btw-verhoging op sport wordt de bal bij de verkeerde doelgroep gelegd. Minder mensen zullen gaan sporten en daarnaast zullen ze ook minder sportevenementen bezoeken. Immers de dagelijkse kosten van Nederlanders stijgen al enorm. Geen wonder dat de maatregel op weinig enthousiasme kan rekenen.

Weinig draagvlak

Uit het Ipsos I&O onderzoek blijkt dat onder Nederlanders, van links tot rechts, weinig draagvlak is voor de btw-verhoging op sport. Bij de kiezers van de coalitiepartijen geeft maar liefst 73% aan de maatregel geen goed idee te vinden. Onder de kiezers van oppositiepartijen ligt dat percentage nog hoger, namelijk op 84%.

Het is niet vreemd dat er weinig draagvlak is onder kiezers van coalitiepartijen; geen van deze partijen kondigde de btw-verhoging op sport aan in de verkiezingsplannen.

Verstrekkende gevolgen

De voorgenomen btw-verhoging op sport heeft verstrekkende gevolgen voor onze samenleving. Mogelijk kunnen honderdduizenden Nederlanders hun sport-abonnement opzeggen als gevolg van de btw-verhoging die zorgt voor hogere prijzen voor de sporter. Ook het Ipsos I&O-onderzoek onderschrijft dat 12% van de Nederlanders door de btw-verhoging minder verwacht te gaan sporten, dat zijn zo’n 1,8 miljoen Nederlanders. Tegelijkertijd heeft 50% van de Nederlanders matig of ernstig overgewicht en nemen de zorgkosten verder toe.

Maak een video: ‘Sport is voor mij belangrijk!’

Wil jij dat sport betaalbaar blijft voor jouw sporters? Vraag dan jouw sporters een korte videoboodschap in te sturen om met heel sportend Nederland een krachtige boodschap over te brengen naar de politiek. Deze video wordt verwerkt in een landelijke videomarathon om de btw-verhoging op sport te voorkomen en sport betaalbaar te houden.

De FNRS heeft gratis toolkit gemaakt met teksten en afbeeldingen om de boodschap via jouw kanalen zoals website, nieuwsbrief of social media te delen om jouw (paarden)sporters op te roepen.

Sport gaat niet vanzelf

Er loopt ook een bredere campagne. NOC*NSF, waar de KNHS onderdeel van is, lanceerde samen met Platform Ondernemende Sportaanbieders waar de FNRS onderdeel van is, een campagne ‘Sport gaat niet vanzelf!’.

Bron: FNRS