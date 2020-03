KNHS Springforum zoekt nieuwe voorzitter

Na zes jaar actief te zijn geweest als voorzitter van het KNHS Springforum, heeft Joffra Schaap – Greve aangegeven dat zij het stokje wil overgeven aan iemand anders. De KNHS is daarom op zoek naar een nieuwe forumvoorzitter voor de discipline springen.

Sinds de introductie van de disciplinefora in 2014 is Joffra Schaap–Greve betrokken bij het springforum. Joffra vertelt met enthousiasme over het forum en haar rol daar in. ”Er is een ongekende hoeveelheid kennis en energie bij alle leden van het springforum, die er bovendien veel vrije tijd aan besteden. Het voorzitterschap is echt een leuke functie die ik met veel plezier vervuld heb, maar ik heb er nu twee termijnen opzitten en vind dat het tijd is voor iets nieuws. Ik wil zeker een bijdrage blijven leveren aan de paardensport, maar nu op een andere manier. Hoe weet ik nog niet precies, maar er komt zeker iets op mijn pad.”

Bron KNHS