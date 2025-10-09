De Zuidlaardermarkt: een hele belevenis! 

Ieder jaar op de derde dinsdag van oktober wordt de Zuidlaardermarkt gehouden. Europa's grootste paardenmarkt, met een grote kermis en een vier kilometer lange warenmarkt. Bent u een paardenliefhebber, of houdt u gewoon van een gezellig dagje uit? Dan moet u écht eens een kijkje komen nemen, want de Zuidlaardermarkt is een hele belevenis!

De Zuidlaardermarkt is na ruim 800 jaar nog altijd zo sterk als een paard! Bezoekers komen uit heel Europa. Je treft er Denen, Belgen, Oostenrijkers, Italianen, Engelsen en veel Duitsers. Het is ook een markt die met zijn tijd mee gaat. Zo is er veel aandacht voor het dierenwelzijn. Voorbeelden hiervan zijn de verplaatsing van het marktterrein naar een rustiger en omheinde plek, de verkorting van de marktduur, voorzieningen op het gebied van water en voer en de extra begeleiding en toezicht op het laden en lossen van dieren.

Warenmarkt

Op de Zuidlaardermarkt worden er niet alleen paarden verhandeld, maar is er ook een warenmarkt. En wat voor één… het lint met marktkramen is wel vier kilometer lang. De marktkooplui komen van heinde en verre. Bovendien kun je het zo gek niet bedenken, of je koopt het op de Zuidlaardermarkt. Van aardbeien tot zakdoeken en van klompen tot paling. En wat te denken van de échte Zuidlaarderbol.

Kermis

Op de historische grote Brink vindt u tijdens de Zuidlaardermarkt een kermis met 33 spannende attracties voor het hele gezin. Van draaimolens tot doldraaiende attracties. De kermis is vanaf de vrijdagavond voor de markt tot de woensdag erna geopend.

Activiteiten

Het is bijna de hele week feest rondom de Zuidlaardermarkt. Er is van alles te beleven in het dorp. De opening van de kermis, een hardloopwedstrijd, kinderactiviteiten, vuurwerk, een muziekpodium, live muziek in veel horecagelegenheden en op de (koop)zondag straattheater.

Al deze activiteiten worden georganiseerd door de Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt (SEZ), met uitzondering van de hardloopwedstrijd.

Kijk voor meer informatie op www.tynaarlo.nl/zuidlaardermarkt.