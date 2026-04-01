Maandag 6 april hengstenshow bij Stal Brinkman

Er zijn veel tradities rond Pasen. Eén daarvan is de jaarlijkse hengstenshow van Stal Brinkman op Tweede Paasdag. Maandag 6 april vanaf 14.00 uur presenteren bijna 20 hengsten, waarvan een aantal met nakomelingen, zich aan het publiek. De driejarige aangewezen hengst Travolta Norel is daar een van. Hij krijgt gezelschap van Spectre, Seagram en Rockefeller JPS die afgelopen najaar bij het KWPN zijn ingeschreven. Het eerste veulen van NRPS-kampioen Cumano de Zelande komt in de baan. Natuurlijk ontbreken de goedfokkende Dutch Dream en de internationaal succesvolle Mr Cornet de Regor niet. Competitiewinnaar Rising Blue zal door Conan Wright gepresenteerd worden.

Voor dressuur- en springpaardenfokkers is een bezoek aan de hengstenshow van Stal Brinkman zeker de moeite waard. De beschikbare hengsten van dit seizoen zullen zich aan het publiek tonen. En dat zijn er maar liefst 19, waarvan een aantal met nakomelingen.

Dressuur

Van de oud-gedienden komt bewezen vererver Dream Boy speciaal over uit Duitsland. De zoon van Vivaldi is beschikbaar met vers sperma dat wordt gewonnen op het station van Gerd Sosath. Dutch Dream maakt in de fokkerij indruk met zijn aangewezen zonen en dure veilingveulens. Zelf is de getalenteerde vos al meermaals winnaar in de Lichte Tour. Gerdine Maree zal Dutch Dream maandag onder het zadel presenteren.

Bart Veeze’s naam klinkt vaak op de show in Twello. De jonge paarden specialist uit Lochem zal de driejarige Travolta Norel rijden en ook Total Romance en Roman Empire. De stal van Rom Vermunt komt met Dante’s Empire, Pina Colada, Ritmo de la Noche en Omar Sharif.

Spectre (Hermes x Vivaldi) werd afgelopen winter na een goede test ingeschreven bij het KWPN. Miranda Pakvis zal hem presenteren. Van dezelfde jaargang komt Ferguson-zoon Sensation Gold, met Cynthia Eggenkamp in het zadel, naar Twello.

Springhengsten

Rising Blue, de kampioen van de KWPN Hengstencompetitie, is zeker van de partij. Onder de Ierse ruiter Conan Wright heeft het neefje van Olympisch kampioen Explosion W zich de afgelopen weken sterk doorontwikkeld. De nummer van 3 van de competitie R.Elphaban van Beek is er natuurlijk ook.

Van het KWPN najaarsonderzoek 2025 presenteren we nieuw gekeurde hengsten Seagram (v.Aganix du Seigneur) en Rockefeller JPS (v.United Touch).

NRPS-kampioen Cumano de Zelande is vier jaar oud, fantastisch gefokt en ook een talent onder het zadel. Dat zal de schimmel zeker demonstreren ook zijn eerste veulen zal worden getoond.

Mr Cornet de Regor is nu negen jaar oud en internationaal door Conan Wright succesvol gereden in het 1.50 m. De schimmel zal maandagmiddag laten zien waarom hij tot de beste hengsten van zijn jaargang gerekend wordt.

Er zijn ook een aantal nakomelingen aanwezig. Genoeg om te zien en om uit te kiezen voor het komende seizoen. Iedereen is welkom in Twello.

Maandag 6 april

14.00 uur

Stal Brinkman

Rijksstraatweg 183a

Twello

www.stalbrinkman.nl