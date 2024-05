Kathalijne Visser: ‘De FEI is op de goede weg’

Dr. Ir. Kathalijne Visser maakte deel uit van de Equine Ethics and Wellbeing Commission en deed samen met negen andere leden twee jaar onderzoek naar onder andere de ‘social license’ van de paardensport en hoe welzijn meer gewaarborgd kan worden bij (top)sport met paarden. Het werk zit er inmiddels op en nu moet de FEI de aanbevelingen van de commissie om gaan zetten in actie. Dat kan nog concreter volgens de lector Human-Animal Interactions aan Aeres Hogeschool Dronten.

Van het actieplan had Visser wel iets meer verwacht. “Het had allemaal wel wat SMART-er (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden, red.) gekund, maar we moeten niet vergeten dat de FEI een enorm logge organisatie is. Toch is een duidelijke tijdlijn wel belangrijk, zeker met de Olympische Spelen voor de deur. We hebben de FEI aanbevolen om hier een echte leiderspositie te pakken en dat zag ik nog iets te weinig terug in de presentatie.”

