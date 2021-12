Netflix voegt documentaires ‘Obstakels’ en ‘Gouden Genen’ toe

Twee documentaires van documentairemaakster Annette van Trigt zijn sinds kort ook te bekijken op Netflix. Het gaat om de documentaires 'Gouden Genen' en 'Obstakels'. Van Trigt geeft met 'Obstakels' een inkijk in de eventingsport. In 'Gouden Genen' zoekt zij naar een verklaring voor de Internationale successen van Nederlands gefokte springpaarden.

In de documentaire Obstakels volgt Van Trigt toenmalig bondscoach Martin Lips en zijn zoon, top-eventingruiter Tim Lips. Bondscoach Lips haalt in 2014 op de WEG in Caen een teamticket binnen voor de OS in 2016. De weg die de Nederlandse eventers afleggen richting de Spelen in 2016 is door Van Trigt vastgelegd. Deze weg blijkt moeizaam met diverse obstakels.

Nederlandse springpaardenfokkerij

‘Gouden Genen’ is een documentaire van Van Trigt waarin ze op zoek naar het geheim achter het succes van de Nederlandse springpaardenfokkerij. De Nederlandse springpaardenfokkerij is al jaren booming business. Er wordt veel geld neergeteld voor Nederlands gefokte paarden en ook hun sperma wordt voor veel geld verkocht.

In de documentaire volgt Van Trigt onder andere Cees Klaver, Wiepke van de Lageweg, Peter Rinkes en Reinie Tewis. De documentaire toont aan dat niets aan het toeval wordt overgelaten en dat succes geen kwestie van geluk is.

Bron: Horses.nl