Ellen Bontje geeft binnenkort clinic en trainingen in Nederland

Ellen Bontje nam voor Nederland aan maar liefst drie Olympische Spelen deel, waarbij ze twee zilveren teammedailles won. En daarmee is ze een begrip in de Nederlandse paardenwereld. Ook anno 2022 nog, terwijl we eigenlijk al jaren praktisch niets van haar hoorden. Daar komt binnenkort verandering in: Bontje komt in oktober naar Nederland om een clinic te geven.