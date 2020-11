Kany (8) zadelt levensgroot houten paard

Kany uit het Zeeuwse Dreischor 'rijdt' regelmatig op een levensgroot houten paard door het dorp. Het achtjarig meisje is gek van paarden en daarom stak haar vader Jeremy Harms zijn handen uit de mouwen. Hij stuitte op een houten Hector-paard, een modelpaard dat is bedoeld om manegepaarden te ontlasten. Van afvalhout bouwde hij vervolgens het houten paard.

Harms bouwde het paard in een paar dagen tijd. “Oma heeft hem nog wat aangekleed. Van Manege Balans mochten we een oud zadel gebruiken”, vertelt Harms aan het AD. Het houten paard is zo’n succes, dat Harms er ook een maakte voor zijn dochters vriendinnetje Gwen. “Ze doen nu net alsof het echte paarden zijn.”

Bekijk hier een foto.

Bron: AD