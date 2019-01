Mega paardensportcomplex in Ocala opent januari 2021

Wellington krijgt vanaf januari 2021 concurrentie. In het in Noord-Florida gelegen Ocala wordt een mega paardensportcentrum uit de grond gestampt. Larry Roberts sr., een Amerikaan die rijk werd (zijn vermogen wordt geschat op 3,1 miljard dollar) met zijn transportbedrijf R+L Carriers, kocht de afgelopen jaren voor miljoenen aan grond in Ocala en kreeg in juni vorig jaar definitief groen licht voor zijn droom: het World Equestrian Center.