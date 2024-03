Hippische ondernemers betalen zichzelf te weinig loon

Als ondernemer van een hippisch bedrijf bepaal je zelf de prijzen voor je diensten, zoals paardrijlessen of pensionstalling. Het is belangrijk om de kosten, opbrengsten en beschikbare marge goed inzichtelijk te hebben om een gezonde prijs te kunnen bepalen. In deze berekening worden ook loonkosten meegenomen. Uit de kostprijscalculaties van de FNRS blijkt dat een groot deel van de ondernemers met een manege en/of pensionstal hierbij alleen loon van het personeel meerekent en zichzelf duidelijk tekortdoet. Waarom is het zo belangrijk om als hippisch ondernemer een passend loon aan jezelf toe te rekenen? Patrick Marsman, accountmanager bij de FNRS, legt dat uit.

Door FNRS

“In de praktijk zien we dat veel ondernemers met een manegebedrijf of pensionstal zichzelf geen vast salaris uitbetalen, maar leven vanuit het bedrijf. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de toekomstbestendigheid van je bedrijf. Door het eigen loon niet of nauwelijks mee te rekenen wordt er in een kostprijsberekening met bedragen gerekend die eigenlijk niet toereikend zijn voor de rentabiliteit van het bedrijf. Door het eigen salaris voldoende mee te rekenen zal de prijs voor de klant waarschijnlijk omhoog gaan, maar geeft dit wel meer ruimte om financieel gezond te ondernemen en te leven.”

Onaantrekkelijke sector

“Uit onze kostprijscalculaties blijkt dat veel ondernemers zichzelf niet eens een minimumloon (2.300 euro bruto bij 40 uur) toekennen, terwijl er vaak meer dan 40 uur in het eigen bedrijf gewerkt wordt. Dat maakt onze sector onaantrekkelijk voor toekomstige ondernemers. Het kan een overname in de toekomst bemoeilijken als er geen gezond verdienmodel aan de onderneming ten grondslag ligt. Dit is belangrijk voor een financiering van een overname, maar ook bij een financieringsaanvraag voor een investering zoals nieuw- of verbouw van de accommodatie.”

Risico bij uitval ondernemer

“Daarnaast kan het ook nadelige gevolgen hebben in de huidige bedrijfsvoering van een onderneming. Zodra een ondernemer uitvalt door ziekte of een ongeval moet het bedrijf wel doorgaan en zal er een vervanger geregeld moeten worden. Deze zal minimaal het minimumloon uitbetaald moeten krijgen, maar de ondernemer heeft zelf ook een inkomen nodig om de periode van afwezigheid te overbruggen. De kosten van een vervanger kan je financieren met de uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is daarom raadzaam om als ondernemer een vast bedrag als eigen loon te definiëren. Zonder deze vaststelling schommelt het (fiscaal) inkomen voor een hippisch ondernemer vaak te veel. Meer informatie over een arbeidsongeschiktheidsverzekering vind je bij FNRS-partner AON.”

Reken een eerlijke prijs

FNRS vindt het zorgelijk dat er zoveel ondernemers zijn die zichzelf geen of te weinig eigen salaris toekennen. Een eerlijke, maar goede prijs bepalen en het betaalbaar houden voor je bestaande en nieuwe klanten kan een uitdaging zijn. Je wilt klanten behouden en iedereen de mogelijkheid geven tot het uitoefenen van de paardensport. Maar je moet jezelf als ondernemer niet tekortdoen. Het is belangrijk dat ondernemers deze stap durven te zetten voor de toekomstbestendigheid van hun onderneming en de sector.

Om een goed beeld te krijgen van de kosten op een hippisch bedrijf voert de FNRS kostprijscalculaties uit met ondernemers. Dit is een uitgebreide analyse om inzicht te krijgen in alle kosten en een basis om de prijsstelling te bepalen. De FNRS heeft kostprijscalculaties ontwikkeld voor pension-, manege-, trainings- en opfokstallen en door de jaren heen ruim 170 calculatiesheets ingevuld bij ondernemers. Uit deze kostprijscalculaties blijkt dat een hippisch bedrijf gemiddeld 107 euro arbeidskosten per box heeft. Dit is bij de meeste bedrijven de grootste kostenpost. Dit bedrag fluctueert echter per bedrijf. Reken jij je eigen loonkosten mee in je tarieven? Doe je dit nog niet en ben je benieuwd hoe dit voor jouw bedrijf eruit kan zien als je wel je eigen loonkosten meerekent in de prijs van jouw diensten? Neem dan contact op met de Ondernemersdesk van de FNRS via [email protected] of 088-0224300. De FNRS stelt deze kostprijsberekening exclusief, en gratis, ter beschikking aan FNRS-leden.