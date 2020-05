Onderzoekers ontrafelen het geheim van ‘easy keepers’

Er zijn paarden die dik worden op alleen arm hooi en er zijn paarden die ondanks liters bietenpulp en grote hoeveelheden biks geen gram aankomen. We kennen ze allemaal wel. Onderzoekers in Amerika kijken nu naar de samenstelling en invloed van de darmbacterieën van paarden.

De micro-organismen in de darmen van een paard, zijn van groot belang voor de gezondheid en essentieel voor het verteren van hun vezelrijke dieet. De hele bacteriepopulatie in de darm samen noem je het ‘microbioom’.

Invloed op koliek en hoefbevangenheid

Wetenschappers leren bij zowel mensen als paarden steeds beter hoeveel invloed de samenstelling van de bacteriepopulatie eigenlijk heeft op de gezondheid van een dier of mens. Veranderingen in de soorten en hoeveelheden van de verschillende bacterieën worden gelinkt aan serieuze ziektes en aandoeningen. Bij paarden gaat het dan onder meer om koliek en hoefbevangenheid.

Easy keepers versus hard keepers

Waar nog niet zoveel over bekend is, is de invloed van de samenstelling van dit microbioom op het al dan niet dik worden van paarden. Alexa Johnson van de Universiteit van Delaware (VS) promoveert binnenkort op onderzoek hiernaar. Ze onderzoekt de microbiomen van paarden die snel dik worden, gemiddeld dik worden en niet dik te krijgen zijn. Oftwel de ‘easy keepers’ (makkelijk te houden), ‘medium keepers’ en ‘hard keepers’ (moeilijk te houden).

“Als je het vergelijkt met mensen, dan zijn de ‘easy keepers’ de paarden die alleen maar naar McDonalds hoeven te kijken om 5 kilo aan te komen” vertelt Johnson. “‘Hard keepers’ zijn de mensen die nooit aankomen, wat ze ook naar binnen stouwen.” Je ziet dit onderscheid ook bij paarden, en dat maakt het soms lastig om paarden goed om gewicht te houden.

Mestmonsters

“Ik wil weten hoe de samenstelling van de bacteriepopulatie in de darmen van paarden qua structuur en functionaliteit verschilt tussen een ‘easy keeper’ en een ‘hard keeper’. Ook ben ik benieuwd of we daar iets aan kunnen doen” vertelt Johnson.

Ze is nu samen met haar promotor en twee andere promovendi een ‘bibliotheek’ van bacterieel DNA aan het verzamelen, uit mest van heel veel verschillende paarden, van allerlei rassen en leeftijden. Het uitzoeken van het microbioom van deze paarden is een eerste stap naar meer kennis en het ontwikkelen van therapieën en interventies.

Het onderzoek loopt nog.

Bron: Horsetalk / Horses.nl