Grote brand bij stal in Noord-Brabant

Bij Stoeterij Rodenburgh in Knegsel (Noord-Brabant) heeft woensdagavond een grote brand gewoed. Die zou zijn ontstaan in de bak, waar op dat moment vijftien paarden stonden. Die zijn allemaal gered.

De brand brak rond halftien ’s avonds uit in een gebouw op het terrein van Stoeterij Rodenburgh. In dat gebouw bevinden zich paardenstallen, de kantine en een aantal appartementen.

In veiligheid

De eigenaresse was zelf niet aanwezig toen de brand in de stal van twintig bij vijftig meter uitbrak. Een buurman en buurjongen hebben de paarden in veiligheid gebracht.

Erger voorkomen

De brand was al snel uitslaand en dusdanig groot dat de brandweer opschaalde met een derde blusvoertuig en voertuigen voor watertransport. Ze kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen op het terrein. Rond elf uur was de brandweer het vuur meester.

Geen gewonden

Bij Stoeterij Rodenburgh hebben ze zo’n veertig paarden. Waardoor de brand is ontstaan, is niet duidelijk. Bij de brand zou asbest zijn vrijgekomen. Er is niemand gewond geraakt.

Bron: Omroep Brabant