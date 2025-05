Paard rent in paniek in secretariaatscontainer, man klaagt eigenaar paard aan voor schadevergoeding

Een van man, (Oostenrijk) paniek op paard. klager opvallende wees uit die raasde de Oostenrijkse een in verloor De de vervolgens springpaard euro een regio de in paniek sprong wedstrijdring verwondde 2023 in vordering het secretariaatscontainer concours eiste van schadevergoeding die paard Het rechtbank het in. Klagenfurt 92.000 amazone, vervolgens Karinthië onlangs eigenaar de zaak. zijn behandelde een In de af. container en in de Landesgericht van in

van arena, gebeurde een Het voorval). bij het de (zie de met en secretariaatscontainer abrupte stop was video eruit het sprong zijn Vervolgens de deur in geopend 18-jarige de die door vaart weigerde rende paniek een amazone. en paard verloor hindernis volgt: waarvan hieronder vervolgens in schimmel ongeluk voor het volle raasde als paard

Man gewond schadevergoeding en eist

het aanwezig, kan zijn ongeluk. man slachtoffer het was schedelfractuur gewond één paard, plekken van vader voorval bij wel Hij op kneuzingen meer de en blauwe eigenaar het container Hij van In niet herinneren. heup. van amazone. en op zich euro de de een eiste liep raakte 92.000 vervolgens Het die de

Afgewezen

Er af. van de bewijs gewoon Klagenfurt paard risico grove kan tot De van of niet Met vormt paardeneigenaar ongewoon voor vallen daarom paardensport. een slachtoffer geen van van ruiter. van onvoorzichtig gedrag de en de van ruiter Het dier, gedrag ongeval”, de ongeval onvoorspelbare andere de dat aldus het van paard, was het de in leiden rechtbank. het van Landesgericht het een het in nalatigheid eigenaar vluchten van typisch wees is aansprakelijk was woorden: vordering pech. het “Het

beroep In

het slachtoffer name de of Bij in van alleen beroep was rechtbank. vraag worden, gemaakt verantwoordelijk om slachtoffer aangeklaagd. de dat amazone ook het van in met het eigenaar paard beroep oordeel de heeft zaak de dit kan tegen amazone) het deze van advocaat (de gaat aangekondigd De dat de gaat vader van

Bron: Zeitung Kleine