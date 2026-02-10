Dinja van Liere Zeeuws Sportvrouw van het Jaar

Dinja van Liere is op het Zeeuws Topsportgala uitgeroepen tot Zeeuws Sportvrouw van het Jaar. Van Liere was al vaker genomineerd voor de titel Sportvrouw van het jaar, maar kreeg 'm nu pas voor het eerst. De uit Kapelle afkomstige amazone werd in 2025 Nederlands Kampioen in zowel de Lichte Tour (met Mauro Turfhorst) als de Zware Tour (Hermès) en zorgde ervoor dat Red Viper werd gehuldigd als Wereldkampioen in Verden.

De prestaties van Van Liere in 2024 waren weliswaar grootser – twee vierde plaatsen op de Olympische Spelen en winst bij het CHIO in Rotterdam – maar toen koos de jury voor kitesurfster Annelous Lammerts, die een bronzen medaille had gewonnen op de Spelen. Nu kreeg Dinja van Liere de voorkeur boven hockeyster Imke Verstraeten en voetbalster Danique Tolhoek.

“Vorig jaar werd ik nog afgetroefd door Annelous”, zei Van Liere op het podium. Daar kreeg ze uitgerekend door Lammerts de trofee overhandigd. “Dat was natuurlijk terecht. Ik ben heel met wat ik ook in 2025 heb kunnen laten zien.”

