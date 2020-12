Jeannette Haazens voormalige Grand Prix-paard Nartan overleden

"R.I.P. Nartan, mijn once in a lifetime paard en liefde van mijn leven." Met die woorden heeft Jeannette Haazen vandaag het overlijden van haar voormalige Grand Prix-paard Nartan (Jazz x Le Faquin xx) bekend gemaakt. De ruin waarmee Haazen en daarna Katherine Bateson talloze successen behaalden, werd 25 jaar oud.

De door W.J.A. van Loveren gefokte Nartan kwam als driejarige bij Jeannette Haazen en zij leidde hem succesvol op naar de Grand Prix. “In de eerste jaren van zijn leven vloog hij met mij alle kanten op. Maar toen ik zijn vertrouwen had, ging hij voor me door het vuur”, vertelde Haazen eerder. Naast nationale overwinningen, waaronder Nederlands kampioen Zware Tour, heeft het duo ook talloze internationale successen behaald.

Internationale successen

Op de lange erelijst staan meerdere eerste plaatsen en in 2009 namen Haazen en Nartan deel aan de Wereldbekerfinale in Las Vegas. Daar werden ze zesde in de Grand Prix en zevende in de kür. In 2010 gingen de successen door met als hoogtepunt CDI Hagen. Op het Duitse concours wonnen ze de kür met 77,100%.

WEG Kentucky

Hagen bleek de laatste wedstrijd van het duo want daarna werd de Jazz-zoon verkocht naar Amerika en kreeg Katherine Bateson hem te rijden. Ook Bateson was succesvol met Nartan. In de korte tijd dat ze een combinatie waren, werden ze opgenomen in het Amerikaanse team voor de WEG in Kentucky. Daar leverden Bateson en Nartan een grote bijdrage aan de vierde plek met het team. In 2011 en 2012 namen ze deel aan CDI’s in Florida en wonnen de Grand Prix in West Palm Beach. In 2012 ging Nartan met pensioen.

Bron: Horses.nl