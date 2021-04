Nico Avezaath overleden

Menner Nico Avezaath is gisteren op 71-jarige leeftijd overleden. Avezaath liet zich door spierdystrofie niet uit het veld slaan, maar uiteindelijk overleed hij aan een herseninfarct.

Het is volgens Nico’s vrouw Adry Avezaath allemaal heel snel gegaan. ”Toen Bibian Mentel was overleden, zei hij nog dat hij het nieuws wel nooit zou halen. Maar dat gebeurt nu dan toch!”

KNHS-titel bij tandemrijden

Avezaath was nog volop actief met zijn vierspan. Ook was hij de enthousiaste instructeur van cursisten voor het menbewijs. Nico Avezaath was twee- en vierspanrijder, maar in het tandemrijden behaalde hij meermaals de KNHS-titel.

Grootste wens

Nico’s zoon Freddy Avezaath, dochter Nancy de Haas en schoonzoon Henri de Haas zijn al jaren actief in de mensport. En ook de kleinkinderen stimuleerde hij om de leidsels op te pakken. Nico’s grootste wens, om zijn kleindochter Jennifer (10) in zijn voetsporen te zien treden, gaat nu niet in vervulling. Adry Avezaath: ”Zij deden heel veel samen en dat was ook echt Nico’s doel, om haar goed te leren mennen. Jennifer verzorgt nu zijn paarden.”

Bron: Horses.nl