Oud internationaal jurylid Joop van Dijk overleden￼

Maandagavond 9 mei is oud internationaal springjurylid Joop van Dijk uit Wierden op 79-jarige leeftijd overleden. Zijn familie meldt dat hij vredig en in het bijzijn van zijn vrouw, kinderen, en kleinkinderen rustig is ingeslapen.

Joop van Dijk was jarenlang voorzitter van de internationale jury tijdens het CSI Twente en Jumping de Achterhoek. Normaliter mogen juryleden tot hun zeventigste actief blijven in hun functie maar kunnen hier wel twee keer twee jaar dispensatie voor krijgen. Hier maakte van Dijk dankbaar gebruik van. Op 74 jarige leeftijd moest van Dijk afscheid nemen van zijn geliefde hobby. Joop van Dijk was een geliefd paardenman in hart en nieren. Met zijn kennis en passie voor de springsport leidde hij vele juryleden op in het vak. In 2010 ontving van Dijk de jubileumpin van de KNHS. Naast dat Joop zich jarenlang heeft ingezet voor de springsport en zijn hobby als jurylid was hij in de jaren 70 ook een van de oprichters van Indoor Wierden. De afscheidsdienst zal zondagavond om 19.00 worden gehouden in de St. Jan de Doper kerk in Wierden.