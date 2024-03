Paardenwereld verliest bijzondere liefhebber: Gerard Korbeld

Gerard Korbeld is in de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 maart overleden op 75-jarige leeftijd. De paardenwereld verliest daarmee een bijzondere liefhebber. Een liefhebber die een grote bijdrage leverde aan de Nederlandse paardensport en vierkant achter zijn ruiters stond.

Het Duitse woord ‘selbstlos’ laat zich niet één-op-één vertalen in het Nederlands (onzelfzuchtig, onbaatzuchtig, altruïstisch), maar het past perfect op wat Gerard Korbeld was.

“De mooiste anekdote die ik kan vertellen om Gerard te omschrijven speelt zich af buiten de paarden”, vertelt Adelinde Cornelissen. “Hij had zijn bedrijf al verkocht toen het op een gegeven moment slechter ging met dat bedrijf en er sprake van was dat er mensen zouden moeten worden ontslagen. Toen hij dat meekreeg heeft hij direct weer een deel van het bedrijf teruggekocht om er zo voor te zorgen dat het personeel hun baan kon behouden. Hij voelde zich nog altijd verantwoordelijk voor de mensen, de mensen met wie hij samen het bedrijf groot had gemaakt. Dat is Gerard ten voeten uit: ontzettend begaan met anderen, heel loyaal en betrokken.”

