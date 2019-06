Recordpoging met 139 friezen en 1 schimmel

Bij Equitana Open Air deze zomer zal een recordpoging worden gedaan met 140 paarden. Daarvan zijn 139 paarden van het Friese ras en één ervan is een schimmel. Als de poging slaagt, wordt hij opgenomen in het Guinness Book of Records.

Uit heel Europa reizen begin juli de paarden af naar Duitsland voor de recordpoging. Ze zullen daar een enorme Quadrille vormen. De schimmelmerrie Samira (v. Odin) heeft de looks van een Fries, maar is helemaal wit en loopt sinds haar zesde mee in het team. De witte kleur heeft zij te danken aan haar Holsteiner genen. Odin, de vader van Samira, loopt al jaren mee met de Ostsee-Quadrille. Het grootste showteam met Friezen van Europa heeft zich als doel gesteld alle records te verbreken.

Bekijk hier een filmpje van het Ostsee-Quadrille:



Bron: Horses.nl/Reiterrevue.de