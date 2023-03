Ministerie LNV zoekt nieuwe ‘beleidsadviseur insecten en paarden’

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zoekt een nieuwe ‘Beleidsadviseur insecten en paarden’. Vanwege de pensionering van de huidige beleidsadviseur komt deze positie vrij. Het gaat om een vacature voor 32-26 uur met als standplaats Den Haag.

Een beleidsadviseur binnen LNV is verantwoordelijk voor het beleid. De combinatie met de insectensector ontstaat omdat de huidige beleidsadviseur deze sectoren in zijn pakket heeft.

Paardensector: welzijn, diergezondheid en I&R

Kennis over verschillende vraagstukken die er spelen in onze paardensector is nodig om de implementatie van diverse dossiers zoals welzijn, diergezondheid en identificatie®istratie goed verder te brengen. Een beleidsadviseur adviseert collega’s, de minister en de ambtelijke top als het gaat om beleid die onze sector raakt en maakt onder meer een vertaling ervan naar de praktijk.

De volledige vacature inclusief functie-eisen en arbeidsvoorwaarden is hier te lezen.

Bron: Ministerie LNV / Sectorraad Paarden