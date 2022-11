Horses organiseert webinar over ‘De wolf en de paardensector’

De wolf is terug in Nederland en daar is lang niet iedereen blij mee. Ook in de paardensector is er veel onrust over de wolf in Nederland en daarom organiseert Horses een webinar over dit thema. Hoofdredacteur Dirk Willem Rosie gaat op 12 december (20.00 uur) in gesprek met verschillende experts. Mis het niet!

In eerste instantie waren alleen schapen de pineut, maar inmiddels zijn ook koeien, pony’s en paarden aangevallen. Een aantal pony’s heeft het niet overleefd.

Vragen

Inmiddels zijn de problemen doorgedrongen tot de landelijke politiek en media. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Paardenhouders willen vooral weten hoe ze hun paarden kunnen beschermen. Hoe groot zijn de risico’s? Nu, maar ook over een jaar, als de wolf zich ongestoord voort kan planten. Bestaat een wolfwerende afrastering eigenlijk wel en hoe ziet die er dan uit voor paarden? En is er inmiddels al iets van subsidie voor wolfwerende afrastering of schadevergoeding geregeld voor de paardensector?

Live webinar

Een ecoloog, Mieke Theunissen van de Sectorraad Paarden en Jaap Mekel, de wolvenconsulent uit Drenthe, geven antwoord op deze en andere vragen in het webinar ‘De wolf & de paardensector’. Dit webinar wordt opgenomen in de studio en live uitgezonden, zodat we vragen van kijkers direct kunnen beantwoorden.

Het webinar zal gratis te volgen zijn voor Horses Premium- en Paardenkrantabonnees. Je kunt je inschrijven door het webinar aan te schaffen via de webshop. Als je ingelogd bent (als abonnee) kun je dit kosteloos doen.

Dit webinar wordt mede mogelijk gemaakt door Gallagher: https://www.gallagher.eu/nl_nl/