Contrail wint de Triple Crown en treedt in de voetsporen van zijn vader Deep Impact

Torenhoge favoriet voor de 81ste versie van de Group I ren de Kikuka Sho (de Japanse St Leger) op de renbaan van Kyoto over 3000 meter was Contrail (Deep Impact x Rhodochrosite). Contrail was als tweejarige en als driejarige, net als zijn vader Deep Impact, tot op heden ongeslagen. De hengst won op 3 mei de Tokyo Yushun (Japanse Derby), op 19 april de Satsuki Sho (Japanse 2000 guineas) en voegde er vandaag de kroning met derde ren voor de Triple Crown aan toe. De winnaars van Kikuka Sho hebben zowel de snelheid als het uithoudingsvermogen om hun talent voor hun toekomst in de fokkerij te bewijzen en niet uit te sluiten valt dat Contrail tot Japans Paard van het Jaar zal worden genomineerd. Het prijzengeld voor deze ren bedroeg $ 2,4 miljoen waarvan ruim $ 1,1 voor de winnaar.

Met een baanondergrond die als stevig werd gekwalificeerd, vertrokken 18 deelnemers aan de start en de favorieten bezette de eerst drie aankomende plaatsen. Contrail won met een halslengte voor Aristotolos met 3 ½ lengte daarachter Satono Flag.

Contrail

De trainer, jockey en het stalpersoneel hadden veel vertrouwen in de ongeslagen Contrail. Trainer Yoshito Yahagi: “Contrail lijkt te begrijpen wat onze bedoelingen zijn en hij schakelt tijdens de ren “aan” en na iedere ren “uit”. Het is een heel slim paard en op stal en in de training doet hij het goed.’’ Yuichi Fukunaga, jockey: “Het reactievermogen en het gevoel om te rennen is nog beter geworden en Contrail kan de pre-ren omgeving prima aan. Hij heeft deze week nog een startbox training gehad en heeft geleerd hoe hij zijn talent op een rendag effectief kan inzetten”.

Bron: Horses.nl