Andrew Heffernan en Sanne de Jong crossen top tien binnen met SSK Cape Cooley en Larosaleen W

Andrew Heffernan met SSK Cape Cooley (Simba x Wivollet van Beek) en Sanne de Jong op Larosaleen W (Karandasj x Albaran xx) zijn de enige twee Nederlandse combinaties op het WK voor jonge eventingpaarden in Le Lion d'Angers. Beiden reden ze vanmorgen een uitstekende cross met hun paarden. Heffernan klom op naar plaats acht en De Jong naar plek negen bij de zesjarigen.

In de mooie, maar ook pittige cross was Andrew Heffernan de eerste die voor Nederland van start ging met de Simba-nakomeling SSK Cape Cooley. De bondscoach van het Nederlandse eventingteam ging voortreffelijk rond met zijn Ier en finishte zonder hindernis fouten ruim binnen de tijd. Heffernan gaat op zijn dressuurscore van 29.5 het afsluitende springen in.

Larosaleen W

Ook de Karandasj-dochter Larosaleen W, gefokt door Jan Greve uit Haaksbergen, liep een fantastische, foutloze cross. De merrie sprong stoer en kwam nergens in de problemen. Sanne de Jong stuurde haar keurig binnen de tijd over de finish. Het paar staat met -30.2 op de achtste plaats. De merrie komt uit de bekende Leen-stam. Haar overgrootmoeder is het Grand Prix-paard Kyraleen (v. Quidam de Revel) die onder Caroline Müller succesvol was.

Martin blijft aan de leiding

De Amerikaanse Caroline Martin en de Ier HSH Connor (Connor x Mermus R) hebben hun koppositie behouden en gaan met 25.2 het springen in. Meabh Bolger en MBF Back To Back (Metropole x Iroko) verspeelden hun tweede plek door een val in de eerste watercombinatie. Sarah Bullimore neemt met haar eigen fokproduct Corimiro (Amiro Z x Lovis Corinth) de tweede plek over. Thomas Carlile staat derde na de cross met de Anglo Golden de Beliard AA (Upsilon x Jalienny x).

Linkin Park K (Emir R x Pablo) gefokt door E. Kajuiter is de hoogst geplaatste KWPN’er. De Braziliaan Marcio Carvalho Jorge stuurde de schimmel foutloos en binnen de tijd rond en staat vierde met -28.5.

Klik hier voor de uitslag van de zesjarigen.

Bron Horses.nl