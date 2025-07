Jan Mathijssen in kritieke toestand naar ziekenhuis, wedstrijd stilgelegd

Op de internationale eventingwedstrijd in het Belgische Minderhout is Jan Mathijssen onwel geworden nadat hij met zijn paard Geronimo (v. Tangelo van de Zuuthoeve) uit de cross van de korte 3* kwam. Daarop is de cross stilgelegd.

“Na tussenkomst van de medische diensten is Jan Mathijssen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In overleg met zijn familie en het Nederlandse team is besloten om de cross van de European Cup om 14:00 uur te starten”, aldus de organisatie van Eventing Minderhout.

Bron: Horses.nl