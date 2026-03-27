Laura Collett opnieuw even langs de zijlijn

Petra Trommelen
Laura Collett met London 52. Foto: FEI/Benjamin Clark
Eventingamazone Laura Collett staat opnieuw voor een herstelperiode na een val tijdens een cross enkele weken geleden. Ze meldt op sociale media: “Een plaat die ik in mijn sleutelbeen draag, is verschoven. Ik moet mijn blessure even uitzitten, want een operatie is nodig om alles te herstellen.”

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
