Janneke Boonzaaijer wint lange vierster Polen met Champ de Tailleur

Met haar Olympische schimmel ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) heeft Janneke Boonzaaijer de CCI4*-L in Baborówko gewonnen. De Nederlandse hield het hoofd koel en de balken boven in het afsluitende springparcours. Na een vierde plek in de dressuur en met slechts 2,8 strafpunten voor tijd in de cross, was dat voldoende om Sanna Siltakorpi en Bofey Click (v. Chirlon) in te halen.

De Finse Siltakorpi stond na de cross bovenaan maar zag twee balken vallen bij het springen en werd uiteindelijk vierde. De tweede plaats in het eindklassement ging naar Elena Otto-Erley uit Duitsland, die Finest Fellow (v. Fidertanz) reed. De Duitse finishte op -41.7, ruim een balk achter Boonzaaijer. Evelina Bertoli uit Italië werd met Fidjy des Melezes (v. Aga Khan) derde.

Parijs?

Boonzaaijer en haar toppaard Champ de Tailleur waren in 2022 niet op de internationale eventingvelden te zien. Maar dit jaar zijn ze, nadat Boonzaaijer herstelde van een heupoperatie, alweer drie keer aan de start verschenen. De winst in Polen geeft goede moed voor het doel van 2023: kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs.

Korte vierster

In de korte vierster stonden er geen Nederlanders op het podium. De winst was voor Christoph Wahler met Carjatan S (v. Clearway). Sanne de Jong en Enjoy (v. Cartano) reden de wedstrijd wel uit. Zij stonden op plaats negen na de cross maar zagen vier balken vallen in het afsluitende springparcours en werden uiteindelijk veertiende.

Uitslag lange vierster

Alle uitslagen