Janneke Boonzaaijer en Sanne de Jong in de prijzen in korte 3* Baborowko

De korte 3*-eventingwedstrijd in het Poolse Baborowko sloot vanmorgen af met het springen. Met een foutloze rondje behield Janneke Boonzaaijer haar vijfde plek met ACSI Campbelle WS (v. Van Gogh). Ook Sanne de Jong reed met Larosaleen W (v. Karandasj) een foutloos parcours en klom op naar de elfde plaats. De wedstrijd werd gedomineerd door de Duitsers. Felix Etzel leidde met de Trakehner-hengst TSF Polartanz (v. Konvoi) de wedstrijd van start tot finish.

Na het springen waren er geen grote verschuivingen meer in het klassement. De top vijf na de cross bleef in tact. Felix Etzel maakte met TSF Polartanz geen fouten en werd op zijn dressuurscore van 23.70 eerste. Op de tweede plek kwam de tweede Trakehner-hengst Sweetwaters Ziethen TSF (v. Abendtanz) die onder Sophie Leube op 27.70 finishte.

Met -30.10 werd Michael Jung derde op fischerWild Wave (v. Water Dance xx) en de vierde plaats kwam in handen van Vanessa Bölting op de Rock Forever-zoon Ready to Go met -30.20. Janneke Boonzaaijer zat daar direct achter met haar Van Gogh-dochter ACSI Campbelle WS met -30.70. Met Coffe IJs kreeg Boonzaaijer twaalf strafpunten in het springen en zakte in het klassement naar de 20ste plek.

Sanne de Jong klom met haar twee paarden Larosaleen W en de nieuwe aanwinst Global Faerlie Flashy (v. Primitive Faerie Tale) enkele plekken in het klassement door foutloze rondjes in het springen. Op ‘Little Leentje’ werd De Jong elfde en met Global Faerlie Flashy als zestiende.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl