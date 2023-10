Renske Kroeze knap tweede in korte driester Kronenberg

De beste Nederlandse prestatie op de eventingwedstrijd dit weekend in Kronenberg, kwam op naam van Renske Kroeze en haar elfjarige ruin Lux Like Cruise (v. Lux Z). Het duo klom van een 13e plaats na de dressuur dankzij een foutloos springparcours en een vrijwel foutloze cross naar de tweede plaats in het eindklassement. Eindscore: -31.8. De winst was voor de Duitse amazone Pauline Knorr en Aevolet M-A-F (v. Abke). Splinter Bergsma werd zesde in de 3* met Vigo Key SR Z (v. Vigo d'Arsouilles).

De korte vierster werd gewonnen door de Thaise ruiter Korntawat Samran met B. Grimm Uster de Chanay (v. Negus de B’Neville). Samran voegde aan de eerste plaats na de dressuur alleen balk bij het springen en een piepklein tijdfoutje in de cross toe en kwam uit op -35.2.

Claire van Riel zevende in 4*

Tweede in de korte vierster was de Fransman Donatien Schauly met Dgin du Pestel Mili (v. Nartago). De Brit Daniel Alderson werd derde met de achtjarig Blarney Monbeg Pepper (v. Dignified van ’t Zorgvliet). De beste Nederlandse combinatie in de vierster werd gevormd door Claire van Riel en Condex (v. Codex One), zij eindigden op een knappe zevende plaats in hun eerste vierster. Sanne de Jong werd dertiende met Jarelly MBF (v. Wietvot).

Korte tweester

In de korte tweester van Kronenberg domineerden de Duitse amazones. Anna Lena Schaaf won de rubriek met Lagona OLD (v. Lavagon) en Vanessa Bölting werd tweede met Ready to Go (v. Rock Forever). Beste Nederlander in de CCI2*-S was Patrick Verbakel die met de zesjarige Marvelous Coconut (v. Glagow W vh Merelsnest) vijfde werd, Jeanette Chardon was zesde met Kim la Sina (v. Carrera VDL). Ook Anne Kok bleef met Canna There He Is (v. Veron) onder de 40 strafpunten. Zij werd 13e. Haar 16-jarige paard was in 2019 voor het laatst internationaal gestart, toen nog met Ilonka Kluytmans.

Bron: Horses.nl