Janneke Boonzaaijer met twee paarden in top tien korte 3* Baborowko

Na de dressuur en de cross van de korte 3* in het Poolse Baborowko heeft Janneke Boonzaaijer zich met ACSI Campbelle WS (v. Van Gogh) en Coffee IJs (v. Couleur Noire) zich in de top tien gereden. Beide paarden liepen een foutloze cross met geringe tijdsoverschrijding. Het klassement wordt aangevoerd door Felix Etzel met de Trakehner-hengst TSF Polartanz (v. Konvoi).

Met ACSI Campbelle WS reed Janneke Boonzaaijer een foutloze cross met slechts 1,2 strafpunten tijdsoverschrijding. Met -30.70 staat de amazone op de voorlopige vijfde plek. Op Coffe IJs benaderde Boonzaaijer de optimale tijd tot op enkele honderdsten. Ze kreeg 0,8 tijdfouten en staat met -34.10 zevende in het klassement.

Sanne de Jong had drie ijzers in het vuur. Met haar nieuwe aanwinst Global Faerlie Flashy (v. Primitive Faerie Tale) staat De Jong na een foutloze cross zeventiende. Ook met Jarelly MBF (v. Wietvot) en Larosaleen W (v. Karandasj) was de amazone foutloos, maar reed met de paarden niet een snelle cross.

Felix Etzel behield na zijn foutloze cross binnen de tijd de leidende positie met de hengst Polartanz. Hij staat met -23.70 vier strafpunten voor op zijn landgenote Sophie Laube. De Duitse heeft ook een Trakehner-hengst onder het zadel, de voormalige wereldkampioen bij de jonge eventers, Sweetwaters Ziethen TSF (v. Abendtanz).

Morgen is het afsluitende springen.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl