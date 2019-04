Jarmila Lakeman knap op kop in CEI Dalarnas

In het Zweedse Dalarnas vond vandaag een internationale Endurance wedstrijd plaats. In een deelnemersveld van 12 vrouw sterk, zette landgenote Jarmila Lakeman een knappe prestatie neer door op de hoogste trede van het podium te eindigen.

Lakeman startte in de CEI1* met een afstand van 80km. Na de eerste 30km worden de paarden gecheckt, en na de OK mogen de combinaties door, om na de volgende 30km wederom de vet-check te moeten doorstaan. Dan zit er nog de laatste 20km op tot aan de finish, waarna er een laatste vet-check is.

Winst

De winst in de CEI1* 80 leek in handen van het organiserende land te blijven. De Zweedse Hanna Martinsson finishte met King Peak (v.Parnassos) net onder de vier uur, 3:59:09, maar doordat het duo niet door de laatste vet-check kwam, kreeg de combinatie FTQ (Failed To Qualify) op de scorelijst. Lakeman klokte met El Kebir Florival (v.Aigoual Tamer) een tijd van 5:00:11 en schreef hiermee knap de overwinning op haar naam.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl