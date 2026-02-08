Bram Chardon wint openingswedstrijd Wereldbekerfinale in Bordeaux, Chardon Sr. derde

Savannah Pieters
Bram Chardon wint openingswedstrijd Wereldbekerfinale in Bordeaux, Chardon Sr. derde featured image
Bram Chardon won de openingswedstrijd in Bordeaux. Foto: FEI/Artiste-Associé Photographes
Door Savannah Pieters

Zaterdagavond stond in Bordeaux de openingswedstrijd van de FEI Wereldbekerfinale voor vierspannen op het programma. Bram Chardon liet zien dat zijn vierspan in topvorm verkeerd en pakte in een tijd van 146.83 seconden de overwinning. Dries Degrieck, winnaar van de laatste twee wereldbekerwedstrijden Mechelen en Leipzig, pakte de tweede plaats. IJsbrand Chardon werd derde.


