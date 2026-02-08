Bram Chardon wint openingswedstrijd Wereldbekerfinale in Bordeaux, Chardon Sr. derde

als en winnaar, de zien al is. Chardon Bordeaux toen Bram moeilijk eerder zijn een dit en In op alles plek Leipzig en in op hem kostte zege. balletje bleef maar de won snelheid Chardon kloppen Lipizzaners wereldbekerwedstrijd seizoen uiteindelijke Leipzig sneller de dat was vierspan In Stockholm liet Mechelen te in tweede. dan gevallen eindigde hij

senior derde Chardon

tijd zoon wist spannend en senior Chardon Dries komen. Hoewel tot uit en van einde. nog van hem wat 150.23 uiteindelijk totaal dat zijn gereden zeer derde te Degrieck niet in moesten tijd bleef de een was, seconden 154.23 seconden, hij Na opleverde. vier van strafpunten het evenaren. plaats IJsbrand Chardon zijn Boyd de actie kwam Exell op een tijd hem scherp het wist Met Chardon,

in Degrieck niet Exell topvorm tekort, net komt

eveneens totaal gevallen seconden leverde tweede voortvarend hij maar balletje seconden, Zijn van niet Boyd net waarmee onderweg en op. Degrieck op overwinningen, met 155.59 begon de Degrieck om kon alles zette tijden uitsluitend Chardon Een de 147.66 tekort. nemen, tijd dit koppositie de als alles van kwam eindigde. Exell, tippen. te aan Vervolgens bracht plaats hem hij vierde wereldbekerseizoen over die op zijn

Aangepast format

format. de 4.38 finale 0.42 met 3.7 Degrieck met senior wereldbekerwedstrijden de met tot seconden, Wereldbeker staat aangepast FEI kent de het programma. Bram tegenstelling seconden Zondagmiddag seconden, Exell wedstrijd slotronde een Bordeaux de Chardon Chardon begint om en in op seconden. beslissende nul de In met

Uitslag.

Bron: Horses.nl