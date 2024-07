Siem Budding opnieuw Europees kampioen boogschieten te paard

De Nederlandse Siem Budding is afgelopen zondag voor de tweede keer Europees kampioen Horseback Archery Eventing (HBAE) bij de young riders geworden. In 2022 werd de twintigjarige Budding ook al Europees kampioen in deze rubriek.

Het kampioenschap werd verreden over drie banen, de Tower, de Raid en de Hunt. Op de Tower dient het paard bij voorkeur in een rustige galop over de baan gereden te worden, waarbij de schutter zoveel mogelijk piklenop een ter hoogte van het midden staand doel moet schieten. Op de Raid wordt er snel gereden en wordt er één pijl per doel geschoten. Budding zette hier de snelste tijd neer (7,196 seconden over 90 meter).

Budding ruimschoots aan de leiding

De Hunt is een cross country baan, waarbij op verschillende plekken doelen staan. Ook is er de mogelijkheid tot het nemen van een lage hindernis, waarbij de schutter moet schieten op het moment van de sprong. Dat is niet verplicht, maar levert wel extra punten op. Budding verzamelde over de drie onderdelen een totaal van 287,55 punten. Daarmee bleef hij zeventien punten voor op Jules Boisson.

Er waren meerdere Nederlanders aanwezig op het kampioenschap. Bij de senioren werd Kimo den Braber twaalfde, Marleen van der Schie negentiende en Christine Crew eindigde op plaats 29.

Het kampioenschap is hier terug te kijken.

Bron: Horses.nl/Persbericht