Italiaan kaapt titel bij mannen, Frankrijk wint bij vrouwen

Zaterdag werden in Leipzig de FEI Wereldbekerwinnaars Voltige van 2022 gekroond. De Franse Manon Moutinho was onverslaanbaar bij de dames, Annebeth Kubbe werd vijfde. Lorenzo Lupacchini pakte zijn kans en bracht de titel bij de mannen naar Italië. Janika Derks en Johannes Kay uit Duitsland waren de besten in de Pas de Deux.

De technische proef was al heel goed verlopen voor de Franse Manon Moutinho, haar longeur Corrine Bosshard en paard Saitiri. Zaterdag stalen ze de show in de kür met een perfecte artistieke score. Ze wonnen de finale met 8.431 punten. “Ik ben ontzettend blij en had niet meer kunnen wensen van het hele team” vertelt de kampioene. De Duitse titelverdedigster Janika Derks won het zilver met 8.257 punten. In haar eerste Wereldbekerfinale werd de Amerikaanse Kimberly Palmer derde.

Annebeth Kubbe vijfde

De Nederlandse Annebeth Kubbe eindigde op de vijfde plaats. Ze behaalde over twee onderdelen een gemiddelde van 7,467 punten. Haar paard Evermore R werd gelongeerd door Lasse Kristensen. Kubbe begon haar eerste wereldbekerfinale met een score van 6,977 voor de technische test. Met deze score stond de Nederlandse atlete op de vijfde plaats na het eerste onderdeel. In de afsluitende vrije kür liet de pas 22-jarige Kubbe een solide performance zien, wat door de jury werd beloond met een totaalscore van 7,956. Deze mooie score kwam mede tot stand door de hoge waardering voor haar techniek. Het leverde Kubbe een eindresultaat op van 7,467 punten, genoeg voor de vijfde plaats in het overall klassement. Een prima prestatie voor de debutante in de wereldbekerfinale.

Italiaanse strijd bij de mannen

Bij de heren was er een spannende finale. Nadat de Fransman Lambert Leclezio van zijn paard gleed bij één van zijn hoogrisico-oefeningen, greep de Italiaan Lorenzo Lupacchini zijn kans en won met 8.795. Lupacchini verloor vrijwel geen punten dankzij zijn gracieuze optreden op Rosenstolz. “Ik ben echt heel blij, dit had ik niet verwacht. Ik deed eigenlijk gewoon mee voor de lol. Ik stond derde en had dus niets te verliezen. Dus ik probeerde er ook veel gevoel in te leggen.” Leclezio werd tweede, Jannik Heiland won brons.

Pas de Deux

De prachtige finale-oefening van het Duitse paar Janika Derks en Johannes Kay vormde niet alleen het slotstuk van de Voltige finale, maar ook van hun carrière. Dit was hun laatste wedstrijd, een afscheid in stijl. Met Nina Vorberg als longeur lieten ze het publiek met kippenvel achter na hun optreden op Humphrey Bogart OLD. Kay juichte opgetogen na zijn laatste afsprong. Na afloop zei hij: “Yes! Ik heb één keer meegedaan aan de Wereldbeker en dat was vandaag, het was de laatste keer en we hebben gewonnen. Maar dat was niet het belangrijkste, het ging zoals we het wilden, dat kwam goed uit, dus we zijn heel tevreden. Zo’n mooi afscheid in zo’n mooie entourage, het wordt niet beter dan dit! Chiara Congia en Justin van Gerven uit Duitsland pakten zilver, brons was er voor Oostenrijkers Romana Hintner en Eva Nagiller.

Uitslagen

Bron: Persbericht FEI / KNHS