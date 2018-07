Saura De Fondcombe succesvol verder onder Eric Lamaze

De FEI legde de Zwitserse amazone Nadja Peter Steiner een schorsing op na een positieve dopingtest bij haar paard Saura De Fondcombe. Nadat de combinatie de Grote Prijs op de 3*-wedstrijd in Tetouan, Marokko, had gewonnen, werd bij de merrie bloed afgenomen. Uit de uitslag is bekend geworden dat het bloedmonster positief testte op de verboden stof O-Desmethyltramadol, een actief metaboliet van tramadol.

Schorsing

De amazone werd geschorst hangende het onderzoek. De zaak is echter nog steeds niet afgesloten. Het paard mocht twee maanden niet in de wedstrijdring in actie komen. Ondertussen is oud Olympisch kampioen Eric Lamaze in het zadel geklommen van Saura De Fondcombe en was meteen succesvol met de dochter van Balou du Rouet.

Succesvolle overname

Eric Lamaze debuteerde met de merrie op 6 juni in op de 5*-tour in Calgary. De Canadees startte zeven keer in twee weken met als resultaat een eerste, een tweede en een derde plaats in 1,50m-rubrieken. Dit weekend werd het paar vijftiende in de Grote Prijs door een balk en een tijdfout.

Bron St. Georg