EK Children: Liv Linssen individueel de beste in eerste onderdeel teamfinale

Liv Linssen heeft in het Italiaanse Gorla Minore de tweede individuele kwalificatie voor Children, tevens het eerste onderdeel van de landenwedstrijd, gewonnen. Met Cini W Z (v. Comme il faut) finishte de amazone in de rubriek over twee rondes foutloos in 73,69 seconden en was daarmee meer dan honderd concurrenten de baas. In de teamranking ziet het er nog niet hoopvol uit voor Nederland.

Na het eerste onderdeel gaan zes teams (Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Ierland, Italië en Duitsland) gezamenlijk aan de leiding. Zij staan op een totaal van 4 strafpunten. Daarna volgen Portugal, België, Polen en Tsjechië met 8 strafpunten, Nederland volgt met 12 strafpunten op de elfde plaats.

Nina Houtzager met Chaccotana (v. Chacco Gold) en Stella Heijligers met Go Go (v. A Lee Spring Power) kregen in beide rondes een balk, Faye Louise Vos bleef met Monica LH (v. Verdi TN) in de eerste ronde foutloos, in de tweede ronde kwam ze met 4 strafpunten over de finish. Teamreserve River Morssinkhof finishte zijn eerste ronde met 4 strafpunten.

Tussenstand teams (na eerste ronde).

Uitslag individueel.

