Teams Young Riders, Junioren en Children voor EK springen bekend

De teams die Nederland gaan vertegenwoordigen op de komende EK’s springen voor de jeugd zijn bekend. De Children, Junioren en Young Riders hebben van 15 tot en met 21 juli een thuiswedstrijd in het Noord-Limburgse Kronenberg op Equestrian Centre De Peelbergen.

Bondscoach Vincent Voorn bereidde de Young Riders de afgelopen weken gedegen voor op het EK met de overwinning in Zuidwolde en hij liet zijn combinaties ervaring opdoen in de EEF Series. Daaruit selecteerde Vincent de volgende combinaties voor Kronenberg: Emma Bocken, Finn Boerekamp, Fleur Holleman en Mart IJland. Wesley de Boer reist als 5e combinatie mee naar het EK.

Ervaren Junioren team

Bondscoach Edwin Hoogenraat gaat met een ervaren team Junioren naar De Peelbergen. Hij koos voor Siebe Leemans met Kobalt, die in Deurne kampioen bij de Young Riders werden. Nick Nanning streed al vooraan mee op de afgelopen twee EK’s. Regerend junioren-kampioen Thijmen Vos won in 2019 goud met de Children en in 2022 en 2023 net als Nick teamzilver bij de junioren. Voor Yves Willems wordt het zijn eerste Europese kampioenschap. Milan Morssinkhof is opgeroepen als 5e ruiter.

Children

Bij de Children heeft Hoogenraat de meest constant presterende ruiters en amazones van dit seizoen geselecteerd. Nederlands kampioene Liv Linssen zit in het team samen met Stella Heijligers, die vorig jaar ook al deel uit maakten van het EK-team. Joep Schaap en Mayke Leusink debuteren op het EK. Mienie Vos is de 5e combinatie.

Team Young Riders springen

– Emma Bocken met Kadessa Z (v. Kannan)

– Finn Boerekamp met Parfait vd Bisschop (I am Moerhoeve’s Star)

– Fleur Holleman met Faltic (v. Faltic VDL)

– Mart IJland met Isla Ibiza (v. Douglas)

– Wesley de Boer met Karin (v. Baltic VDL)

Team Junioren springen

– Siebe Leemans met Kobalt (v. Harley VDL)

– Nick Nanning met Horse Gym’s Classina (v. Casalito)

– Thijmen Vos met Cadillac Z (v. Carrera VDL)

– Yves Willems met Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve)

– Milan Morssinkhof met VDL Quickthago (v. Quickly de Kreisker)

Team Children springen

– Stella Heijligers met Circee de la Haye (v. Norman Pre Noir)

– Mayke Leusink met Galobke Z (v. Guidam Sohn)

– Liv Linssen met Cini W Z (v. Comme il Faut)

– Joep Schaap met Lfalke (v. Harley VDL)

– Mienie Vos met Don Diablo (v. Vaillant)

Bron: KNHS