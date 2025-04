Melissa Janssen sluit Fontainebleau af met tweede plaats in kür

Melissa Janssen is met Dreamy-Boy (v. Dream On) op de internationale paradressuurwedstrijd in Fontainebleau in alle drie de proeven in de top drie geëindigd. Vandaag in de kür behaalde de amazone haar hoogste klassering: tweede de kür van Grade IV.

In de Grand Prix A op maandag reed Melissa Janssen met Dreamy-Boy naar 69,361% en werd daarmee derde. In de Grand Prix B op dinsdag ging de combinatie op herhaling met opnieuw een derde plaats. In deze proef reden ze naar 71,027%. In de afsluitende kür klommen ze op naar de tweede plaats met 73,820%.

Pittier scoort hattrick

De Franse Alexia Pittier was met Sultan (v. Sarotti Mocca-Sahne) oppermachtig. De Paralympische combinatie, die in Fontainebleau hun rentree maakte na de Spelen in Parijs, won alle drie de proeven: de Grand Prix A met 70,055%, de Grand Prix B met 73,865% en de kür met 76,310%.

Bron: Horses.nl