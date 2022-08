Grandorado TN N.O.P. hoofdleverancier Blom Cup

Van 29 tot en met 31 augustus komen in Valkenswaard de beste springpaarden van Nederland in actie in de strijd om de Blom Cup. De startlijsten voor de vijf-, zes- en zevenjarigen rubriek staan inmiddels online en de vierjarigen volgen spoedig. Deze dagen vormen een fantastisch podium voor de beste springpaarden van Nederland. Maar ook voor Grandorado TN N.O.P., die te boek staat als vader van in totaal 16 jonge springpaarden.

In totaal verschijnen deze week bijna 400 vijf- tot en met zevenjarige springpaarden in de prachtige piste van Jan Tops in Valkenswaard.

Grandorado TN N.O.P. absolute hoofdleverancier

Waar Grandorado TN N.O.P. de afgelopen tijd in de sport al in topvorm bleek te zijn, blijken zijn prestaties in de fokkerij niet minder groots. Vorig jaar werd hij al uitgeroepen tot hoofdleverancier van de KWPN-springveulens en ook dit jaar bewijst hij zichzelf als hoofdleverancier van de Blom Cup. De elfjarige hengst begon het jaar al ijzersterk met een derde plaats in de Rolex Grand Prix tijdens de Dutch Masters-Indoor Brabant. Hij vormt inmiddels een vaste waarde voor Team NL en bracht Nederland dit jaar naar overwinningen in de Nations Cup in zowel Rome als Rotterdam. Als kers op de taart heeft het Stichting Nederlands Olympiade Paard Grandorado TN vastgelegd met het oog op de internationale kampioenschappen de komende jaren.

Carrera VDL en Etoulon VDL gaan de strijd aan met Grandorado TN

Bij de vijfjarigen zijn het Carrera VDL en Grandorado TN die samen de leiding voeren met beide acht nakomelingen in de competitie. Glasgow -w vh Merelsnest zit krap hierachter met vijf jonge paarden. In de zesjarigen competitie moet Grandorado TN zijn winst delen met Etoulon VDL waarbij ze beide als vader van zeven nakomelingen te boek staan. Eldorado van de Zeshoek en Kannan voegen daar beide zes nakomelingen aan toe.

Zoon Corney Obolensky geeft drie zonen

Bij de zevenjarigen neemt Toulon de leiding over. Hij noteert vier nakomelingen. In de vierjarigen rubriek is Cornet Obolensky-zoon Ibolensky aan de leiding als hoofdleverancier met zelf drie jonge zonen. De bewezen hengsten Arezzo VDL, Zirocco Blue VDL maken het rijtje af met ieder twee nazaten.

Klik hier voor de starlijsten

Bron KWPN