Mathieu Billot wint door Fransen gedomineerde GP van CSI3* Villamoura

De Franse ruiters namen de grootste hap uit de prijzenpot van 51.300 euro vanmiddag in de Grote Prijs van het CSI3* concours te Villamoura. Billot bezette de eerste plaats door met Baschung Courcelle (v.Lamm de Fetan) in 37.70 seconden door de finish te rijden. Robin Lesqueren deed daar met Dorado de Riverland (v.Untouchable M) exact een halve tel langer over en werd daarmee tweede. Kevin Staut maakt het podium compleet. Hij en Bond Jamesbond de Hay (v.Diamant De Semilly) klokten 40.15 seconden.

Het was zeker geen eenvoudige opgave deze Grote Prijs over 1.50. Dat was wel af te meten aan het geringe aantal foutloze parcoursen. Vijf maar om precies te zijn en van de vijf waren het vier Fransen die de eerste vier prijzen onderling verdeelde.

Nederlanders

Johnny Pals kreeg een fout met Zarkava Hero Z (v.Zandor Z) in de eerste ronde maar was de een na snelste en mocht de zevende prijs in ontvangst nemen. Hij werd daarmee de beste Nederlander in deze rubriek. Leon Thijssen kreeg met Gaudi (v.Lexicon) een balk en een extra punt vanwege tijdsoverschreiding, waarmee hij als 16e eindigde.

Voor Niels Kersten en Mel en Mans Thijssen waren er deze keer geen hoofdrollen weggelegd.

Uitslag

Bron: Horses