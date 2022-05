Wout Jan van der Schans derde in Grote Prijs CSI3* Sentower Park

In de barrage moest Wout Jan van der Schans de notoire hardrijders Michael Jung met Edo Sandra (v.Eldorado vd Zeshoek) en Darragh Kenny met Chic Chic (v.Comme Il Fault) voor laten gaan maar de foutloze barrage die van de Schans produceerde met AS Bombay (v.Diamant de Semilly) was wel goed voor een mooie derde plaats en 7695 euro in de CSI3* GP van Opglabbeek.

Van de 38 deelnemers die van start gingen bleven er zeven foutloos in deze GP over hindernissen van max 1.55m. Van Der Schans was de enige Nederlander die een prijs wist te halen.

Uitslag