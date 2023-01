Jeroen Dubbeldam: ‘Vanaf nu moet wel alles crescendo gaan om Parijs te halen’

Na een afwezigheid van anderhalf jaar maakt Jeroen Dubbeldam volgende week op Jumping Amsterdam zijn rentree op een vijfsterren CSI. Daar start hij met Juwel SFN (v. Etoulon) en Investment (v. Kannan). Voor de voormalig Olympisch, Wereld- en Europees kampioen is dit het startschot voor de route naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De deelname van Jeroen Dubbeldam aan Jumping Amsterdam is verrassend. Kort voor de Olympische Spelen van Tokio werd zijn toppaard verkocht en vorig jaar was hij een tijd uitgeschakeld door een blessure en operatie aan zijn schouder. Inmiddels heeft Dubbeldam weer twee jonge paarden waar hij potentie in ziet. “Normaal gesproken zou ik met deze paarden niet startgerechtigd zijn voor een concours zoals Jumping Amsterdam maar Irene (Verheul, sportief directeur Jumping Amsterdam, red.) was zo lief om me over te nodigen”, vertelt Dubbeldam in een interview met de Leeuwarder Courant.

Weer tussen de toppers

“Het wordt de eerste keer dat ik me weer tussen de toppers ga begeven, al doe ik niet mee aan de hoofdrubrieken. Dat komt enerzijds doordat ik niet een andere topruiter in de weg wil zitten en anderzijds zijn mijn huidige paarden daar nog niet klaar voor.”

Kans op Spelen

Op de vraag of dit paarden zijn waarmee Dubbeldam over anderhalf jaar naar de Spelen in Parijs kan, zegt hij: “Het zijn getalenteerde paarden, maar vanaf nu moet wel alles crescendo gaan om Parijs te halen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het kan, maar hoop ook nog steeds dat ik binnenkort een paard vind dat al op een hoger niveau zit, zodat mijn kans op deelname aan de Spelen een stuk groter wordt. Jumping Amsterdam is in elk geval een mooie graadmeter, waar ik ongelooflijk veel zin in heb.”

Bron: Leeuwarder Courant / Horses.nl